Fofão se empolga durante performance e acaba caindo do telhado

Fato: Reprodução | Um dançarino vestido com a fantasia do personagem ‘Fofão’ se empolgou durante a apresentação para o público, que passeava em um trenzinho.

Durante a performance em cima de um muro, o artista acaba se desequilibrando e cai em cima de um telhado.

O público que assistia à apresentação dos personagens se assusta com o acidente, mas logo em seguida se tranquiliza. O Fofão, acompanhado pelo Patatá, saiu pela porta do estabelecimento e continuou dançando.

O fato inusitado aconteceu numa oficina mecânica, no município de Itaú de Minas, no Sul de Minas Gerais, na noite deste sábado (27).

VEJA VÍDEO:

Fonte: Macajuba Acontece e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/09/16:04:46

