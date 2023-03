‘Foi imprudência’, diz gerente de empresa onde dois trabalhadores morreram em túnel de armazém

(Foto:Reprodução) – Conforme relatou para imprensa o comandante do Corpo de Bombeiros que acompanha a operação Curupira, dois trabalhadores morreram após adentrarem em um silo de grãos, numa propriedade que fica localizada há cerca de 60 km da sede de Novo Progresso, no Sudoeste do Pará. A fatalidade ocorreu por volta das 3h da madrugada desta terça-feira (21).

As vítimas foram identificadas como Antônio Francisco Silva Santos, de 24 anos, e Wesley Fabinei Santos Batista, 40 anos.

Conforme informações coletadas pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, os trabalhadores morreram por falta oxigênio e/ou pelo gás toxico da soja no túnel ao fundo do poço do armazém, diferente que foi divulgado que as vítimas foram fazer limpeza no reservatório de grãos.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso, teve aceso ao depoimento do Administrador da empresa Armazém Gerais Duas Palmeiras, localizado aproximadamente 60 quilômetros na vicinal Celeste, entre o município de Novo Progresso e Altamira.

Ainda conforme relatos de Jose Otavio Vicentin (gerente), para polícia, os dois funcionários fizeram uma aposta para ver quem chegava primeiro ao fundo do poço para resgatar um gato, que já estava morto, e morreram pelo gás toxico liberado pela própria soja. Foi imprudência dos funcionários, relatou o gerente em Boletim de Ocorrência na polícia Civil de Novo Progresso-PA.

