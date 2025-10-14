‘Fome é questão política, não econômica’, diz Lula

Foto:Reprodução | Declaração foi feita após participação do presidente no Fórum Mundial da Alimentação em Roma

Depois de participar do Fórum Mundial da Alimentação, em Roma, nesta segunda-feira (13), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a fome não é um problema econômico, e sim uma questão política.

“Se os líderes mundiais demonstrarem vontade política, será possível garantir café da manhã, almoço e jantar para as populações mais vulneráveis do planeta”, afirmou durante entrevista após o evento da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).

Luiz Inácio Lula da Silva destacou que não faz sentido o mundo rico gastar trilhões de dólares com armamentos enquanto, com uma fração desses recursos, seria possível alimentar milhões de pessoas que vivem em situação de fome.

Segundo ele, a erradicação da fome só acontecerá quando houver um clamor coletivo da humanidade. “Há muito tempo se acreditava que a tecnologia não seria suficiente para produzir alimentos para todos. Hoje, produzimos quase o dobro do necessário. O desafio é garantir acesso e renda para que todos possam se alimentar.”

Ao concluir, o presidente reafirmou sua posição de que a fome é uma questão política e que continuará a abordar o tema em todas as reuniões internacionais que participar. “O mundo é marcado por desigualdades, pois a economia, do jeito que é estruturada, perpetua essas diferenças.”

“Quer queiram ou não, nos fóruns internacionais eu sempre falarei sobre desigualdade racial, desigualdade no acesso à alimentação, desigualdade salarial e todas as outras formas de disparidade”, concluiu.

