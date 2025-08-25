Fonoaudióloga é morta com mai de 20 facadas pelo marido em Sinop (MT)

Foto: Reprodução | Ana Paula Abreu Carneiro, de 33 anos, foi atacada dentro de casa com dezenas de golpes. O companheiro, Lucas França, foi preso em flagrante após resistir à polícia

Na tarde de domingo (24), a fonoaudióloga Ana Paula Abreu Carneiro, de 33 anos, foi assassinada dentro de sua residência, no Bairro Residencial Norte, em Sinop (MT), com mais de 20 golpes de faca. O principal suspeito é o marido, Lucas França, detido em flagrante pela Polícia Militar após tentar reagir à abordagem.

De acordo com informações da perícia, a vítima sofreu perfurações no pescoço, tronco, abdômen e pernas. O médico Murilo Vinícius, que participou do atendimento, constatou entre 15 e 20 ferimentos causados por arma branca.

A equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) confirmou que houve sinais de confronto físico no local. O cenário revelava sinais de luta: móveis revirados, manchas de sangue em vários pontos da casa e facas espalhadas pelo imóvel.

Dias antes, a vítima fez uma declaração em redes sociais para o marido:

Testemunhas informaram que Lucas teria apresentado um surto psicótico antes do ataque. Ao ser localizado, ele se recusou a obedecer aos policiais e precisou ser contido com uso de arma de choque. Encaminhado à delegacia, o caso passou a ser investigado como feminicídio. Três facas foram apreendidas para análise pericial.

Ana Paula havia se mudado recentemente de Brasília para Sinop. Nas redes sociais, quatro dias antes do crime, ela chegou a declarar publicamente seu amor ao marido, o que torna o episódio ainda mais impactante para familiares e amigos.

