Fontes afirmam que países rejeitaram proposta brasileira de incluir meta de desmatamento zero

(Foto:Reprodução) – Principal ideia do governo brasileiro sofreu resistência de outro chefes de nações que integram a Cúpula da Amazônia

Aberta oficialmente nesta terça-feira (8), a Cúpula da Amazônia não tem a adesão integral dos países que a integram à proposta brasileira de incluir metas de desmatamento zero na chamada Carta de Belém.

Nas reuniões que antecederam o evento, realizadas na segunda-feira (7), ministros do Meio Ambiente e de Relações Exteriores de dois países tentaram retomar o assunto, mas sem sucesso.

Segundo informações de fontes do governo brasileiro, houve um acordo quanto ao propósito de reduzir o desmatamento da Amazônia em um prazo determinado, mas os países não quiseram se comprometer com a pauta.

A inclusão pode ocorrer ainda hoje se os chefes de Estado presentes e seus representantes apoiarem a causa, tendo como objetivo ter uma posição única sobre a arquitetura financeira a ser apresentada aos países ricos nas próximas conferências mundiais de clima (COP).

Outra necessidade é a inclusão da população amazônica nos debates.

Fonte: O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2023/18:39:54

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...