Fora de casa, Botafogo bate Ceará e volta a vencer no Campeonato Brasileiro

Chris Ramos, do Botafogo, comemora gol sobre o Ceará, pela Série A • Vitor Silva / Botafogo

Glorioso, que vinha de duas derrotas consecutivas, vence com gols de Chris Ramos e Jeffinho.

O Botafogo venceu o Ceará por 2 a 0 na noite deste domingo (19), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Chris Ramos e Jeffinho, um em cada tempo, marcaram os gols do triunfo carioca na capital cearense.

A vitória encerra uma sequência negativa de duas derrotas consecutivas do Glorioso na competição. A equipe vinha de tropeços para Internacional (2 a 0) e Flamengo (3 a 0).

Com o resultado, o Fogão se mantém na quinta colocação do Brasileiro, com 46 pontos conquistados em 29 partidas. O objetivo do clube é conseguir uma vaga direta na fase de grupos da próxima Copa Libertadores. Para isso, contudo, precisa ultrapassar o Mirassol, 4º colocado com 52 pontos, que venceu o São Paulo nesta rodada.

Já o Ceará amarga o segundo tropeço consecutivo no campeonato. O Vozão vinha de empate decepcionante com o Sport, fora de casa, na rodada passada. A equipe cearense ocupa a 13ª posição, com 35 pontos.

São 7 pontos de vantagem para o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o Ceará terá um confronto direto na parte de baixo da tabela. O time de Léo Condé visita o Atlético, na Arena MRV, em Belo Horizonte, no sábado (25), às 16h (de Brasília).

O Bota, por sua vez, também encara uma equipe da parte inferior da classificação: o Santos. A partida está marcada para o domingo (26), às 16h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Fonte: e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/10/2025/10:30:33

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...