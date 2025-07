Fora de casa, Corinthians vence Ceará pelo Brasileirão e evita crise

Corinthians venceu o Ceará pelo Brasileirão • Foto: Baggio Rodrigues/AGIF/Estadão Conteúdo

Talles Magno fez o gol da vitória do Timão na Arena Castelão.

Na noite desta quarta-feira (16), o Corinthians venceu o Ceará por 1 a 0, na Arena Castelão, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O único gol da partida foi marcado por Talles Magno, aos 27 minutos da segunda etapa.

Com a vitória, o Timão salta na tabela, ultrapassa o Ceará e assume a 9ª colocação, com 19 pontos conquistados. O Vozão fica em 10º, com 18 pontos. O time de Dorival Júnior voltou a vencer após cinco jogos e deu uma apaziguada na situação, que poderia se transformar em uma crise.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de pouca inspiração das duas equipes, que pouco levaram perigo aos goleiros adversários.

O Timão começou melhor, principalmente com a ligação entre Rodrigo Garro e Gui Negão. Apesar disso, o time de Dorival Júnior não assustou Bruno Ferreira.

A primeira chegada do Ceará no jogo foi com Fernandinho, que chutou de fora da área e assustou Hugo Souza. Enquanto a única chegada do Corinthians foi um chute de Martínez, de longe, aos 43 minutos.

O jogo ficou disputado e com muitas faltas. Do lado do Ceará, Lucas Mugni, Dieguinho e Fernando Sobral receberam o amarelo, enquanto Matheuzinho foi o único corintiano advertido na primeira etapa, que não teve emoções.

A segunda etapa começou mais movimentada. Logo aos três minutos, Galeano, livre, cabeceou por cima do gol de Hugo Souza após escanteio. O Timão respondeu com Talles Magno, que arriscou de longe e viu a bola subir muito.

Depois de um começo movimentado, o marasmo voltou a tomar conta da partida. O Timão ficava com a posse de bola, mas errava muitos passes, enquanto o Vozão tentava sair em velocidade, mas não conseguiu encaixar contra-ataques.

Aos 26 minutos, tudo mudou. André Carrillo fez boa jogada pela ponta-direita, passou pelo lateral e cruzou. O peruano contou com a falha da defesa do Ceará e viu a bola sobrar para Talles Magno, livre, abrir o placar para o Corinthians.

Após o gol, o Corinthians seguiu com mais posse de bola e passou a deixar o jogo controlado. O Ceará tentou o abafa, mas pouco fez e só assustou Hugo com um chute fraco de Guilherme

Próximos jogos

As duas equipes voltam a jogar no fim de semana, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

No sábado (19), o Corinthians tem o clássico contra o São Paulo. A bola rola às 21h (de Brasília), no Morumbis.

Já o Ceará enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, às 11h de domingo (20).

Fonte: CNN Brasil/Jornal Folha do Progresso e e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/2025/06:47:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...