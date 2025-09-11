Foragido da cadeia, ‘Juninho’ é morto a tiros no Pará

(Foto: Reprodução) – Até o momento, as circunstâncias do crime não foram esclarecidas pelas autoridades.

Milton Vale de Sousa Junior, de 25 anos, conhecido pelo apelido de “Juninho”, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (11/9), no bairro Alto, em Curuçá, região nordeste do Pará. Segundo as autoridades, ele estava na condição de foragido da cadeia. Até o momento, as circunstâncias do crime não foram esclarecidas pelas autoridades. Ninguém foi preso por suspeita de participação no caso.

A PM não foi acionada ao ocorrido e só soube do que tinha acontecido pelas redes sociais, a partir das 3h30. De acordo com a Polícia Militar, Milton foi atingido por disparos de arma de fogo e socorrido por familiares até o hospital local. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda conforme a PM, Milton estava evadido do sistema penitenciário e possuía mandado de recaptura em aberto. Ele respondia pelos crimes de roubo, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Por enquanto, não há confirmação oficial de que a vida pregressa dele possa ter relação com o homicídio.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2025/15:10:57

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...