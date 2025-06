Foragido da Justiça do Maranhão é preso no sul do Pará por estupro de vulnerável

Foto:Reprodução | Um homem condenado por estupro de vulnerável e foragido da Justiça do Maranhão foi preso nesta semana no município de São Félix do Xingu, no sul do Pará. A prisão ocorreu durante a Operação “Nefandus”, coordenada pela Polícia Civil do Pará.

De acordo com informações da corporação, o suspeito, que já havia sido condenado por crime semelhante no estado do Maranhão, estava trabalhando em uma propriedade rural na zona rural do município. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara da Comarca de São Mateus do Maranhão (TJMA).

A captura foi possível após a Polícia Civil receber uma denúncia de que uma criança de apenas sete anos estaria sendo vítima de abusos sexuais cometidos pelo padrasto. A denúncia levou ao início das investigações, que confirmaram não apenas os abusos recentes, mas também a identidade do suspeito como um foragido condenado por estupro de vulnerável.

A ação contou com a participação de agentes das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deam) e à Criança e ao Adolescente (Deaca) do município. Os policiais se deslocaram até o local de trabalho do acusado, onde efetuaram a prisão sem resistência.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu, onde passou pelos procedimentos legais e foi colocado à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, a operação reforça o compromisso das forças de segurança locais em retirar de circulação indivíduos que representam ameaça à sociedade, especialmente à população mais vulnerável. Dinho Santos

