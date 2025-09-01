Foragido da Justiça é localizado e preso pela Polícia Militar durante ronda em Santarém (PA)

Marcelo Ferreira estava foragido, mas foi capturado ontem a noite (30) — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Marcelo Ferreira foi localizado na avenida Frei Vicente e apresentado na UIPP do Santarenzinho.

Na noite deste sábado (30), a Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão de um foragido da Justiça, em Santarém, no oeste do Pará. A ação ocorreu por volta das 19h30, na avenida Frei Vicente, durante rondas de rotina realizadas por uma guarnição do 3º BPM.

O foragido foi identificado como Marcelo Ferreira. Após abordagem, os policiais realizaram consulta no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) e constataram que ele estava evadido do sistema prisional.

O homem foi conduzido para a Unidade Integrada Pro Paz (UIPP) do Santarenzinho e posteriormente entregue ao Núcleo da Central Integrada de Monitoramento Eletrônico de Santarém (N-CIME-STM).

A Polícia Militar reforça que segue atuando no combate à criminalidade e na localização de foragidos da Justiça na região.

Fonte: G1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2025/07:00:00

