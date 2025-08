Foragido da Justiça é morto a tiros em via pública no Pará

(Foto: Reprodução) – O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (6), na comunidade de Nazaré do Tijoca

Reginaldo de Sousa Soares, mais conhecido como ‘Nal’, foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (6) em Curuçá, no nordeste do Pará. Segundo as informações policiais, o crime ocorreu na rua Nova, na comunidade de Nazaré do Tijoca. A vítima estava na condição de foragida do sistema penal. Dois homens em uma motocicleta foram apontados por testemunhas como os autores dos disparos.

“A Polícia Civil informa que equipes da delegacia de Curuçá trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no homicídio. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

Os relatos policiais são de que o crime ocorreu por volta de 2h. Uma equipe da Polícia Militar foi informada sobre o homicídio e se dirigiu ao endereço indicado. No local, constataram o crime e identificaram cerca de cinco cápsulas de munição aparentemente de dois calibres diferentes. Ninguém soube repassar mais detalhes sobre as circunstâncias do assassinato.

Apenas informaram que dois homens em uma moto teriam disparado contra a vítima, que morreu na hora. Ainda conforme os relatos de agentes, moradores contaram que o suspeito seria de Belém, mas estaria escondido na comunidade para não ser preso.

A equipe policial realizou a verificação dos dados de Reginaldo no sistema policial. Foi verificado que o homem estava evadido do sistema prisional desde outubro de 2024 e possuía um mandado de prisão em aberto devido à situação.

Além disso, ‘Nal’ também tinha passagens em investigações sobre tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. As apurações policiais devem esclarecer se o homicídio tem ligação com a vida pregressa da vítima. Uma equipe da Polícia Científica esteve no local e realizou a perícia e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/08/2025/16:12:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...