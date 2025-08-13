Foragido da Justiça é preso dentro de embarcação em Breves

Foragido da Justiça do Amazonas é preso dentro de embarcação em Breves. (Foto: Polícia Civil)

A ação ocorreu durante uma fiscalização realizada na noite de terça-feira (12)

Um homem que estava na condição de foragido da Justiça do Amazonas foi preso pela Polícia Militar do Pará dentro de uma embarcação em Breves, no Marajó. A ação policial ocorreu na noite de terça-feira (12), durante uma fiscalização. O suspeito possuía dois mandados de prisão em aberto contra ele: um pelo crime de homicídio cometido contra um feirante em 2020 e o outro por violência doméstica.

A ação ocorreu quando os agentes verificaram a embarcação denominada “N/M Anna Karoline V”, que saiu da cidade de Manaus com destino a Belém. Os agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu), juntamente com uma equipe da PM, verificaram os documentos dos passageiros. Ao checar a identidade do suspeito, os agentes constataram os mandados. Na ação, o homem foi preso e apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Breves para os procedimentos cabíveis, ficando à disposição da Justiça.

Segundo o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, as ações contínuas feitas pelos agentes da Base Antônio Lemos têm apresentado uma boa produtividade, tanto no que se refere à apreensão de entorpecentes, quanto na captura de foragidos. “Mais uma vez ressaltamos que a estratégia desencadeada pelas Bases Integradas Flutuantes, a exemplo também da Base Candiru que está instalada na região do Baixo Amazonas, é de justamente inibir o crime e intensificar a fiscalização nos rios, pois com essas ações diárias conseguimos identificar suspeitos de crimes e capturar aqueles que estão sendo procurados pela justiça, assim como, a interceptação e o enfrentamento ao tráfico de drogas que se utiliza das vias fluviais como rota de fuga e transporte de cargas ilícitas”, afirma.

