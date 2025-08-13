Foragido da Justiça é preso em operação conjunta na Transamazônica, em Brasil Novo (PA)

Foto:Reprodução | Em uma ação coordenada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, um homem de 25 anos, identificado como Elinaldo dos Santos Machado, foi capturado na noite de segunda-feira (12) enquanto viajava de ônibus pela Rodovia Transamazônica, no centro do município de Brasil Novo, no sudoeste do Pará.

A prisão ocorreu por volta das 20h40, após denúncia que apontava o suspeito como foragido da justiça com mandados em aberto oriundos de Tucuruí-PA.

De acordo com o relato oficial da guarnição de serviço da Polícia Militar, a operação foi deflagrada a partir de uma ligação da Polícia Civil local, que recebeu informações do Investigador de Polícia Civil (IPC) Victor, lotado em Tucuruí.

A denúncia indicava que o foragido estaria se deslocando de Uruará-PA para Brasil Novo-PA a bordo de um ônibus da empresa Buburé.

Diante da solicitação de apoio, as equipes montaram uma campana na rodovia e interceptaram o veículo, dando voz de parada ao motorista.

No interior do ônibus, os agentes identificaram e abordaram Elinaldo dos Santos Machado. Após verificação de antecedentes, foi constatado que ele possuía dois mandados de prisão em aberto: um de recaptura e outro pelo crime de roubo, ambos expedidos pela justiça de Tucuruí-PA.

O suspeito não ofereceu resistência e foi conduzido imediatamente à delegacia de Brasil Novo, onde foi apresentado às autoridades para os procedimentos legais cabíveis. Ele permanece à disposição da justiça, aguardando transferência ou decisão judicial.

A ação destaca a importância da integração entre as forças de segurança no combate à criminalidade na região amazônica, onde o fluxo de pessoas por rodovias como a Transamazônica facilita a mobilidade de foragidos.

Até o momento, não foram divulgados detalhes adicionais sobre os crimes imputados ao preso ou sobre possíveis conexões com outros casos na região. A Polícia Civil de

Tucuruí deve prosseguir com as investigações para esclarecer o histórico do acusado.

Autoridades locais reforçam que denúncias anônimas são essenciais para operações como essa e incentivam a população a utilizar canais oficiais, como o Disque Denúncia (181), para reportar suspeitas de atividades criminosas. O caso segue sob sigilo para preservar o andamento das apurações.

