Foragido da justiça empina moto, bate em viatura e cai “aos pés” de PMs no MT

Foto: Reprodução | Um homem foragido da polícia foi preso, no último sábado, 19, após colidir a moto que dirigia contra uma viatura e quase atingir policiais militares, em Rondonópolis. O motociclista respondia em semi-aberto pelos crimes de tráfico e roubo. Porém, depois de retirar a tornozeleira eletrônica, se tornou novamente procurado pela polícia.

Na garupa da moto estava uma jovem menor de idade. Segundo o Tenente Coronel Wanderson da Silva, do 5º Batalhão de Polícia de Rondonópolis, a garota está em estado grave, na UTI do Hospital Regional do município.

O foragido também precisou ser encaminhado para a unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico e já foi liberado. Ele foi conduzido à delegacia policial após alta médica.

Agora, além da prisão por mandado que já estava em aberto, o homem terá de responder por direção perigosa de veículo na via pública, lesão corporal e danos materiais em acidente de trânsito.

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram que o suspeito estava empinando a moto quando, em seguida, perdeu o controle ao passar por um quebra-molas, atingido a viatura.

Além do veículo pertencente à Polícia Militar, o motociclista atingiu um outro carro de passeio, modelo HB20.

Fonte: PORTAL TERRA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2024/17:44:43

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...