Foragido da Justiça morre após atirar contra policiais no Pará

Foto:Reprodução | Condenado por tráfico e roubo, Michael Jackson morre após confronto com a PM em Portel

Desde o assassinato covarde de um segurança na cidade de Portel, no dia 21 de setembro, as Polícias Civil e Militar do município têm concentrado esforços para capturar o principal suspeito, que fugiu para a zona ribeirinha após o crime.

Neste domingo (28), uma guarnição da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Portel, sob o comando interino do capitão Lopes, recebeu informações de que o suspeito estaria escondido em uma residência às margens do rio Camarapi, após o rio Itacuera — um de seus afluentes —, do lado esquerdo da região.

A denúncia informava que o esconderijo seria uma cabana no meio do mato, pertencente a um homem conhecido como “Xereca”, foragido do sistema penitenciário do Pará. Ao checar os dados, a polícia confirmou que o apelido se referia a Michael Jackson da Silva Sabóia, contra quem havia um mandado de prisão definitivo por condenações por furto, roubo e tráfico de drogas.

Após autorização do delegado Otacílio e do investigador Rodrigo, a operação conjunta entre Polícia Militar e Polícia Civil foi deflagrada. A guarnição seguiu em patrulhamento tático rural até uma enseada no rio Camarapi, onde localizaram indícios de movimentação humana na vegetação. Uma trilha levava a uma cabana escondida no matagal.

Ao se aproximarem do local com cautela, em deslocamento tático, os policiais formaram uma linha e avançaram com segurança. Já próximos da cabana, foram surpreendidos por um homem armado que, ao desobedecer a ordem de parada, efetuou um disparo contra a guarnição.

Diante da agressão e visando preservar a integridade da equipe, os policiais reagiram, efetuando dois disparos que atingiram o suspeito, neutralizando-o. Na abordagem posterior, foi apreendida uma espingarda calibre 32 com três cartuchos recarregados, além de uma quantidade de óxi e maconha.

O ferido foi socorrido imediatamente pela equipe em uma lancha até a cidade de Portel, onde o SAMU foi acionado, mas o suspeito não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia informou que o autor do homicídio do segurança ainda está foragido, mas já foi localizado na mesma região e fugiu ao perceber a aproximação da equipe. As buscas continuam.

Fonte: debatecarajas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/09/2025/07:00:00

