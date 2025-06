Foragido da operação ‘Joia Rara’ é preso em Guarantã do Norte

A Polícia Civil de Guarantã do Norte (710 km de Cuiabá) prendeu, ontem, mais um alvo da Operação Joia Rara que estava foragido. Ele foi localizado no bairro Jardim Itália, após investigadores receberam uma denúncia anônima.

O suspeito, de 19 anos, é tatuador, mas, segundo as investigações, também atua como vendedor de drogas e estava em grupos de distribuição de entorpecentes no WhatsApp, informou a polícia, acrescentando ainda que o dia da operação, ele estava em Sinop, mas retornou para Guarantã do Norte recentemente.

A operação foi deflagrada no dia 17 de junho deste ano para cumprir 280 ordens judiciais visando desarticular as atividades de uma facção criminosa envolvida em crimes em diversas cidades de Mato Grosso. Entre os crimes investigados estão organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Fonte: Redação Só Notícias (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2025/07:00:05

