Foragido da penitenciária de Santarém é recapturado no estado do Amazonas

Rodrigo Castro Xavier estava foragido da justiça desde abril de 2012. Ele cumpria pena por tentativa de homicídio.

Rodrigo Castro Xavier foi recapturado em Manaus, capital do Amazonas — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Ação conjunta da Polícia Civil de Santarém, no oeste do Pará, e do estado do Amazonas, recapturou o foragido do Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, Rodrigo Castro Xavier. Ele fugiu da penitenciária de Santarém em abril de 2012, juntamente com os irmãos Lota e Lotinha.

Rodrigo é condenado a 27 anos e 8 meses de reclusão, por tentativa de homicídio contra a ex-companheira, na qual desferiu 12 facadas em 30 de Junho de 2008, no bairro de Ipanema.

O foragido foi preso na cidade de Manaus. Segundo o delegado da Seccional Norte, a polícia recebeu a informação da localização de Rodrigo que passou a ser monitorado até a sua prisão.

O superintendente regional de Polícia Civil do Médio e Baixo Amazonas, delegado Jamil Casseb, a prisão de Rodrigo sete anos após a sua fuga foi possível graças à integração entre as polícias estaduais no combate ao crime.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...