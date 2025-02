Foragido de Goianésia do Pará por estupro de vulnerável é preso em Xinguara (PA)

Foto: Reprodução | A prisão foi efetuada pela Polícia Civil na quarta-feira (26).

Equipes da Delegacia de Xinguara cumpriram, na quarta-feira (26), um mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de estupro de vulnerável, corrupção de menores e ameaça.

O mandado, emitido pela Vara Criminal de Goianésia do Pará, foi cumprido na residência do suspeito, localizada no bairro Jardim América. O nome do indivíduo não foi divulgado.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Xinguara para realização dos procedimentos legais necessários. Ele segue à disposição da Justiça.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/02/2025/15:52:46

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Curtir isso: Curtir Carregando...