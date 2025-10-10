Foragido do Maranhão é preso ao furtar bicicleta, no Pará

Foto: Reprodução | A prisão foi efetuada por agentes do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM)

Um homem identificado como Francinaldo Vieira Gomes, conhecido como “Galo Cego”, foi preso na noite de quinta-feira (9) pela Polícia Militar, na Folha 34, Núcleo Nova Marabá, após ser reconhecido como o autor de um furto de bicicleta ocorrido horas antes na Folha 28, também no mesmo núcleo urbano.

De acordo com informações do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM), os policiais receberam imagens e características do suspeito, que já é conhecido pela prática de diversos furtos na região. Durante rondas, o homem foi avistado e, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e tentou resistir à abordagem.

Segundo a PM, o suspeito chegou a agir de forma agressiva contra a guarnição, o que levou os policiais a utilizarem um dispositivo elétrico de imobilização (Taser) para contê-lo. Após ser dominado e algemado, Francinaldo indicou o local onde havia deixado a bicicleta, que foi posteriormente recuperada pelos militares.

Durante a identificação do acusado, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1ª Vara de Coroatá (TJMA). Diante disso, o suspeito e o objeto recuperado foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Até o momento da apresentação, a vítima do furto não havia sido localizada, pois seu telefone estava fora de área. Ela foi orientada a comparecer à delegacia para reaver o bem.

