Foragido do MT conhecido como “Xandy” é preso pela PC em Castelo dos Sonhos (PA)

Foto: Reprodução/PCPA | Contra o suspeito havia mandado de prisão expedido pela Justiça do Mato Grosso.

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (22), Eli Alexandre Oliveira, de 50 anos, conhecido pelo apelido de “Xandy”, no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, sudoeste do Pará. A prisão foi realizada por volta das 10h30, após diligências conduzidas pela equipe local.

De acordo com a corporação, o foragido tinha em aberto um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única de Paranaíta (MT). Xandy possui uma longa ficha criminal, com registros por roubo qualificado, tráfico de drogas, homicídio e outros delitos.

O homem já havia sido detido anteriormente, em 13 de março de 2024, também por policiais de Castelo dos Sonhos. Segundo as investigações, desde que foi colocado em liberdade, há cerca de quatro meses, ele voltou a atuar como um dos principais distribuidores de drogas da região.

As apurações apontam ainda que o suspeito era proprietário de duas casas de prostituição, utilizadas para movimentar e intermediar o tráfico de entorpecentes. Após intensas diligências e o uso de técnicas de inteligência policial, os agentes localizaram e prenderam o investigado, cumprindo o mandado de prisão por tráfico de drogas.

