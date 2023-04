Foragido do Pará por roubo e sequestro relâmpago é preso em Santa Catarina

Suspeito é o primeiro envolvido no crime detido pela polícia. As investigações seguem para capturar outros dois participantes. (Foto:Reprodução / Redes Sociais via Whatsapp).

Luiz Fernando Moraes Costa foi detido em flagrante por tráfico de drogas durante o cumprimento de mandado de prisão pelos crimes cometidos em Ananindeua, no Pará

Nesta quarta-feira, 12, um homem identificado como Luiz Fernando Moraes Costa foi preso em flagrante, em Santa Catarina, na cidade de Itajaí, pelo crime de tráfico de drogas. O flagrante se deu durante o cumprimento de mandado de prisão contra ele pelos crimes de roubo majorado e extorção mediante restrição da liberdade da vítima (sequestro relâmpago) cometidos em Ananindeua, no Pará, no fim do ano passado.

As investigações terão seguimento até que todos os envolvidos sejam presos e processados criminalmente.

Polícia prende suspeita de participação em crime de extorsão mediante sequestro

No dia 10 de dezembro de 2022, Luiz Fernando e mais dois homens abordaram um veículo na Travessa WE 29, em Ananindeua, por volta das 23h.

As vítimas, dentro do carro, foram extorquidas mediante o uso de arma de fogo. O motorista do veículo chegou a realizar transferências bancárias via Pix para os assaltantes que, em seguida, abandonaram as vítimas e fugiram com o carro – modelo Toyota Yaris, de cor branca. O veículo somente foi recuperado dois dias após o crime.

Após investigações da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFVA), da Polícia Civil do Pará (PC), Luiz Fernando foi identificado como um dos participantes do crime, tendo se beneficiado diretamente dos valores roubados.

Já com ordem de prisão preventiva decretada contra ele pela 4ª Vara Criminal de Ananindeua, a PC o localizou em Itajaí (SC), onde ele acabou sendo preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A prisão foi realizada em parceria com a Polícia Civil de Santa Catarina.

As investigações do caso continuam para que sejam identificados e presos os demais envolvidos no crime.

