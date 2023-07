Foragido do RN há mais de 20 anos, remanescente da quadrilha de Valdetário Carneiro é preso no Pará

Homem usava identidade falsa e foi descoberto após ser preso por lavagem de dinheiro – (Foto: Divulgação).

Um homem de 58 anos foragido da Justiça do Rio Grande do Norte há mais de 20 anos e apontado como membro remanescente do bando de Valdetário Carneiro, foi preso no Pará.

Ele é acusado de um homicídio no município de Caraúbas no dia 1º de junho de 2001. A prisão ocorreu na última quinta-feira (29), mas só foi divulgada nesta segunda-feira (3) pela Polícia Civil do RN.

O mandado de prisão contra o suspeito foi cumprido pela Polícia Civil de Macaíba, na Grande Natal, com apoio da Polícia Civil do Pará, na cidade de Capanema (PA).

Após ser preso em 2001, Rosivan de Oliveira conseguiu fugir da cadeia pública de Caraúbas. Antes de deixar a cidade, ele ainda teria cometido outro homicídio, contra o companheiro de sua ex-mulher, por não ter aceitado o fim da relação enquanto estava detido.

Desde 2001, após a fuga, foi expedida ordem de prisão e ele passou à condição de foragido. A polícia tinha informações de que Rosivan teria ido para o estado de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, a localização do foragido aconteceu após a prisão de um empresário por lavagem de dinheiro oriundo do contrabando de cigarros e tráfico de drogas.

De acordo com a corporação, os investigadores constaram que o suspeito preso tinha as mesmas características físicas do foragido do Rio Grande do Norte, embora usasse outro nome. Os indícios levaram a polícia à suspeitar do uso de documento falso.

A comparação papiloscópica pelo realizada Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte e, também, pelo Instituto Técnico de Perícia do Pará confirmaram que as digitais do preso do Pará eram as mesmas registradas e armazenadas no Rio Grande do Norte.

Na delegacia, o homem confessou que usava o nome falso há cerca de 20 anos.

“O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de falsidade ideológica e ficará à disposição do Poder Judiciário do Pará. A prisão preventiva dele também foi cumprida na mesma oportunidade e foi comunicada ao juiz da comarca de Caraúbas/RN, para o prosseguimento da ação penal e para dar início ao transporte do preso de volta ao RN, o que deverá ocorrer nos próximos dias”, informou a Polícia Civil.

Valdetário Carneiro

Considerado pela polícia como o mais perigoso assaltante do Rio Grande do Norte nos anos de 1990 e início dos anos 2000, Valdetário Carneiro foi morto em confronto com a Polícia Militar em dezembro de 2003 no município de Lucrécia, no Oeste potiguar.

A quadrilha dele ganhou notoriedade pelos inúmeros assaltos a bancos realizados em vários estados do Nordeste.

Fonte: g1 RNe Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2023/11:05:21

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...