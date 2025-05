Foragido do sistema penal morre após intervenção policial em Santarém (PA)

Foto:Reprodução | O foragido do sistema penal, Max Silva dos Santos morreu após intervenção policial no final da manhã desta quinta-feira (29), na Avenida Nações Unidas, bairro São José Operário, em Santarém.

De acordo com a Polícia Militar, Max Silva teria reagido a tiros a abordagem de militares que realizavam ações da ‘Operação Carga Máxima’.

Inclusive, ontem, no mesmo bairro, foram retiradas de postes de energia elétrica câmeras de segurança instaladas de maneira irregular para monitorar a presença de policiais na rua.

“Visualizamos indivíduos pulando quintais, fizemos o cerco e um deles fez um disparo em direção a nossa guarnição. Para revidar a injusta agressão, a gente repeliu fazendo alguns disparos que o atingiram”, disse o tenente Alciomar do 35º BPM.

Max Silva ainda foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas veio a óbito no Hospital Municipal de Santarém (HMS).

Contra Max Silva também havia um mandado de recaptura e respondia pelos crimes de furtos e receptação. Armas, drogas balança de precisão e dinheiro foram apreendidos.

Outros indivíduos também foram presos ao tentarem fugir durante a operação.

