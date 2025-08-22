Foragido do sistema penitenciário é recapturado pela PM em Xinguara

A imagem em destaque mostra o suspeito recapturado pela Polícia Militar de costas. (Foto: Divulgação | PMPA)

Mário Silva de Almeida foi recapturado pela Polícia Militar na quinta-feira (21), em Xinguara, no sul do Pará. De acordo com a corporação, ele havia sido beneficiado com a “saidinha” do Dia dos Pais deste ano e não retornou ao sistema penitenciário.

A PM informou que Mário furtou uma moto no município e estava escondido na vila Monte Castelo. Uma guarnição, sob o comando do tenente-coronel Aviz, comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar (17º BPM), foi até o local e encontrou o homem. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil.

Mecânico sai para testar carro e morre em grave acidente na BR-163, em Novo Progresso

Homem já havia sido preso por homicídio em 2015

Em setembro de 2015, Mário havia sido detido em Xinguara, suspeito de matar o mototaxista Eurípedes Morais de Siqueira, de 51 anos. Na ocasião, a polícia informou que ele confessou o crime, alegando que teria sido influenciado por um “espírito maligno”.

Segundo as investigações, o suspeito pediu uma corrida até a zona rural da cidade, onde há uma represa. No local, ele desferiu um golpe de faca no pescoço do mototaxista e, em seguida, o atingiu no abdômen. A vítima morreu no local.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/08/2025/15:07:51

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...