Foragido do Tocantins por feminicídio é preso em fazenda no Pará

Foto: Reprodução/PCPA | A Polícia Civil do Pará, em ação conjunta com a Polícia Militar, prendeu no último domingo (7), no município de Bannach, sudeste do Pará, um homem acusado de feminicídio e que estava foragido há cerca de um ano.

De acordo com as informações, a captura ocorreu após denúncia de que o suspeito estaria trabalhando em uma fazenda na região. Ao chegar ao local, as equipes policiais foram recebidas com uma tentativa de fuga. O indivíduo correu em direção a uma área de mata, mas acabou caindo e sendo capturado.

Durante a abordagem, o homem tentou omitir sua identidade, alegando não possuir documentos. No entanto, após averiguação, constatou-se que havia contra ele um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Tocantins pelo crime de feminicídio.

O crime

O crime aconteceu em março de 2024, na cidade de Ananás, região do Bico do Papagaio (TO). A vítima foi Lucivânia Alves, brutalmente assassinada pelo próprio marido, conhecido pelo apelido de “Pinto”.

Segundo as investigações, as agressões começaram enquanto a vítima ainda dormia. Mesmo ferida, Lucivânia tentou buscar socorro, mas foi atacada novamente, sendo golpeada pelas costas com uma faca. Logo após o crime, o acusado fugiu em uma bicicleta e permaneceu foragido desde então.

Prisão e encaminhamento

Com a captura realizada em Bannach, o acusado foi conduzido à delegacia local para os devidos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

Fonte: PCPA/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2025/08:34:10

