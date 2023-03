Foragido é encontrado morto em matagal de Marabá

José estava com a calça arreada e sem sapatos, quando foi achado morto. (Foto:Reprodução / Correio de Carajás)

José Leandro respondia por roubo majorado em um processo de abril de 2018

José Leandro Lopes da Conceição, de 31 anos, foi encontrado morto na tarde de quarta-feira (1º) em um matagal localizado no final da Magalhães Barata, perto de um campinho de futebol, em Marabá, sudeste do Pará. Ele seria foragido do sistema penitenciário. Motivações e autorias do crime não foram reveladas.

Moradores foram responsáveis por encontrar o cadáver de José e perceberam marcas de pancadas no rosto dele. Ele estava com a calça arreada e sem sapatos, quando foi achado morto.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para que a cena do crime fosse preservada. A Polícia Civil esteve no local com uma equipe da Delegacia de Homicídios.

José era preso da Unidade Semiaberto Masculino de Marabá (USMM). Ele teria a saído para trabalhar, mas não retornou para cumprir o restante da pena. O foragido respondia pelo crime de roubo majorado – assalto a mão armada – em processo de abril de 2018.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Por:Jornal Folha do Progresso As informações são do Correio de Carajás em 03/03/2023/16:03:55

