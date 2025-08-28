Foragido há nove anos da Justiça, homem procurado por homicídio é preso no Pará

(Foto: Divulgação | PCPA) – De acordo com as autoridades, o suspeito, junto com outros familiares, desferiu golpes de faca em um outro homem após uma discussão por razão fútil em um balneário

Dailson Chagas de Morais foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (28/8), em Santa Bárbara do Pará, na Região Metropolitana de Belém. Segundo a PC, ele estava foragido da Justiça há cerca de nove anos por um homicídio que ocorreu no mesmo município em 31 de julho de 2016.

De acordo com as autoridades, o suspeito, junto com outros familiares, desferiu golpes de faca em Paulo Ricardo Pantoja da Silva após uma discussão por razão fútil em um balneário. As investigações da Polícia Civil apontaram que Dailson teria sido o autor do golpe fatal que atingiu o coração da vítima.

As outras pessoas envolvidas no crime já tinham sido presas e processadas. Apenas o suspeito que estava foragido. Na época do caso, o ocorrido gerou grande comoção em Santa Bárbara.

Nesta quinta (28/8), a PC descobriu onde está Dailson. Com isso, os agentes foram até ele e deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva que estava em aberto pelo crime de homicídio qualificado. O preso segue à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2025/15:55:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...