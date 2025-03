Foragido internacional ligado à Operação Kryptos é preso nos EUA

(Foto: Reprodução) – Prisão ocorreu na Flórida após ação de cooperação policial entre a Polícia Federal e autoridades americanas.

Um brasileiro foragido da Justiça desde 2021 foi preso nesta terça-feira (4/3) na Flórida, Estados Unidos. A ação foi realizada pela agência americana Homeland Security Investigations (HSI), após cooperação com a Polícia Federal.

O homem é acusado de participação no esquema criminoso investigado na Operação Kryptos, que movimentou ilegalmente mais de R$ 38 bilhões entre 2015 e 2021, operando uma pirâmide financeira com falsas promessas de investimentos em criptomoedas.

De acordo com as investigações, o foragido deixou o Brasil utilizando um passaporte falso e passou a atuar nos Estados Unidos em benefício da organização criminosa, intermediando aquisições patrimoniais, constituindo empresas, movimentando contas bancárias, adquirindo criptoativos e providenciando documentos migratórios.

Desde agosto de 2022, o homem era alvo de uma Difusão Vermelha da Interpol, figurando como foragido internacional. A prisão foi possível graças ao intercâmbio de informações entre a Polícia Federal e o HSI, que possibilitou sua localização na região de Miami e posterior captura.

O preso permanecerá sob custódia nos Estados Unidos enquanto são adotadas as providências para sua deportação ou extradição ao Brasil, onde poderá responder pelos crimes pelos quais é acusado, com penas que podem chegar a 26 anos de prisão.

