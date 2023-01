Foragido por envolvimento com facção criminosa e crime de tortura é preso, no Pará

Após a prisão, o indivíduo foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos cabíveis e ficará à disposição da Justiça. (Foto:Divulgação / PC).

De acordo com a PC, as investigações contra o acusado foram iniciadas em novembro de 2022

Um homem foragido da Justiça, investigado por integrar uma associação criminosa responsável pela prática de diversos crimes — incluindo prática de tortura — foi preso nesta quinta-feira (19), em Anajás, na região do Marajó. A prisão fez parte da Operação “Disciplina Marajó”, deflagrada pela Polícia Civil (PC).

O foragido estava em um voo vindo de Guarulhos com destino a Belém. A prisão foi feita dentro da aeronave

Foragido por violência doméstica é preso no Aeroporto Internacional de Belém

Durante a operação, as equipes deram cumprimento a mandados de prisão preventiva, além de busca e apreensão, que foram expedidos contra o investigado. A PC detalhou que as investigações contra o acusado foram iniciadas em novembro de 2022, o suspeito é investigado pela prática do crime de tortura. Os crimes teriam sido cometidos também no município de Anajás. (Com informações do O liberal).

Jornal Folha do Progresso em 19/01/2023/18:00:00

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...