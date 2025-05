Foragido por estuprar enteada de 8 anos em Sinop é preso em Lucas do Rio Verde, no MT

Só Notícias/Fabiano Marques (foto: Só Notícias)

Um homem foi preso hoje em Lucas do Rio Verde acusado de estupro contra a enteada, uma menina de oito anos. O crime teria ocorrido em Sinop, e o suspeito, que já respondia por um crime ambiental sem condenação anterior, era considerado foragido desde que o mandado de prisão foi expedido, no último dia 25 de abril.

A delegada Renata Evangelista, titular da Delegacia da Mulher de Sinop, explicou que o caso veio à tona no dia 21 de abril, quando a mãe da criança procurou a polícia. “A criança foi ouvida em escuta especializada e contou em riqueza de detalhes”, afirmou a delegada. Segundo ela, o laudo pericial também confirmou o abuso sexual, com indícios compatíveis com o relato da vítima.

O acusado, que criava a menina desde os dez meses de idade, negou as acusações em depoimento. No entanto, a polícia sustenta a prisão com base no depoimento detalhado da criança e nas provas periciais. “Ele deu muito trabalho no sentido de se esquivar da nossa abordagem. Conseguimos localizá-lo escondido em Lucas do Rio Verde, onde já era considerado foragido”, disse Evangelista.

A delegada destacou que o suspeito usava manipulação psicológica para manter o crime em segredo. “Ele não ameaçava, só pedia que não contasse e, em troca, dava presentes. Era um jogo de manipulação”, relatou. Segundo as investigações, pelo menos cinco abusos ocorreram desde fevereiro deste ano.

Renata Evangelista reforçou a importância da atenção dos pais ao comportamento dos filhos. “Essa menina mudou de atitude desde que os abusos começaram. A mãe percebeu e teve uma relação de confiança com ela, o que foi crucial para a denúncia”. A delegada ainda expressou como o caso impactou a equipe. “Mesmo lidando com isso diariamente, ainda assim ficamos muito sentidos, especialmente pela idade da vítima e pelos detalhes do relato”.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e deverá passar por audiência de custódia.

Fonte: Redação Só Notícias (foto: assessoria/arquivo) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/05/2025/07:21:37

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...