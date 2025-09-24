Foragido por estupro de vulnerável em Castelo dos Sonhos é localizado e preso em fazenda no MT

Foto: Divulgação/ PCPA | A integração entre forças policiais do Pará e Mato Grosso resultou na prisão de Clemilton d. S., acusado de estupro de vulnerável. Ele foi capturado nesta terça-feira (23), às 16h, em uma propriedade rural no município de Apiacás/MT.

A prisão ocorreu às 16h, em uma propriedade rural localizada no município de Apiacás, no Estado do Mato Grosso, após semanas de monitoramento e troca de informações entre as instituições envolvidas. O mandado judicial foi expedido pela Justiça com base no artigo 217-A do Código Penal (Lei 2.848), que tipifica o crime de manter conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos.

Investigação e articulação entre forças policiais

As investigações tiveram início ainda em 2023, quando o suspeito foi denunciado por manter um relacionamento amoroso com uma criança de apenas 12 anos no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira (PA). Segundo apurado pela Polícia Civil, Clemilton apresentava-se falsamente como um adolescente de 16 anos, quando na realidade já possuía 21 anos de idade. Essa manipulação teria sido utilizada como estratégia para conquistar a confiança da vítima e de pessoas próximas, configurando crime grave de natureza sexual.

Após o avanço das investigações e diante da gravidade dos fatos, a Justiça determinou a prisão preventiva do investigado. Desde então, ele passou a ser considerado foragido, mudando-se para o Mato Grosso, onde permaneceu homiziado em área rural de difícil acesso.

Localização e captura do suspeito

Com a integração entre as forças de segurança do Pará e Mato Grosso, foi possível identificar o exato endereço do investigado em Apiacás. A localização se deu por meio de trabalho de inteligência policial que envolveu coleta de informações, monitoramento da rotina do suspeito e análise de movimentações na região.

Na data de hoje (23), as equipes se deslocaram até a propriedade rural e cercaram o local de forma estratégica, garantindo que o alvo não tivesse chance de fuga. O cumprimento do mandado foi realizado sem resistência, e Clemilton foi imediatamente conduzido à unidade policial, onde foram adotados os procedimentos legais de praxe.

Importância da cooperação policial

A ação é considerada de alta relevância, pois demonstra a efetividade da cooperação entre instituições policiais de diferentes estados. O trabalho conjunto entre a Polícia Civil do Pará, a Polícia Federal e a Polícia Militar do Mato Grosso foi fundamental para localizar e capturar o investigado em outro estado, garantindo que ele seja responsabilizado criminalmente pelos atos cometidos.

A Polícia Civil destacou que o caso serve como exemplo da importância da integração e do compartilhamento de informações entre órgãos de segurança, especialmente em crimes que ultrapassam fronteiras estaduais.

Próximos passos

Após a prisão, Clemilton permanecerá à disposição da Justiça, aguardando as medidas processuais cabíveis. Ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável, cuja pena prevista pode variar de 8 a 15 anos de reclusão, podendo ser agravada de acordo com as circunstâncias do caso.

A Polícia Civil reforçou ainda seu compromisso em combater crimes sexuais contra crianças e adolescentes, atuando de forma rigorosa para proteger vítimas em situação de vulnerabilidade e responsabilizar autores desse tipo de violência.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/ Polícia Civil de Castelo dos Sonhos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/09/2025/22:08:03

