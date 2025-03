Foragido por matar esposa em São Paulo é preso em Óbidos durante fiscalização em embarcação

Agentes do GFLU que atuam na Base Integrada Candiru, em Óbidos-PA — Foto: Divulgação

O crime ocorreu em 2008 no interior de São Paulo.

Um homem identificado como José Benedito Marcondes Neto foi preso na cidade de Óbidos, no oeste do Pará, durante uma fiscalização de rotina em uma embarcação. Ele estava foragido desde 2008, quando matou a esposa dele, Juliana Diniz Gomes Marcondes, em Guaratinguetá, interior de São Paulo.

Segundo informações da polícia, o crime aconteceu em 27 de janeiro de 2008. Em 2019, a Justiça paulista emitiu um mandado de prisão contra ele. No entanto, ele já havia fugido.

A prisão aconteceu quando agentes de segurança realizavam uma abordagem de rotina em uma embarcação que viajava na região. Como de praxe, os passageiros tem documentos verificados, momento em que foi constatado que Marcondes Neto possuía um mandado de prisão em aberto.

Diante da confirmação dos dados, ele foi imediatamente detido e encaminhado para a delegacia de Base Fluvial em Óbidos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

