Foragido por tentar matar a ex-companheira a facadas no Amapá é preso no Pará

(Foto: Reprodução) – A ação integrada entre a Polícia Civil e Militar ocorreu na terça-feira (9), no município de Afuá

Um homem de 26 anos investigado em duas tentativas de feminicídio no estado do Amapá foi preso na cidade de Afuá, no Marajó, na terça-feira (9/9). A prisão foi realizada em uma ação conjunta entre a Polícia Militar (PM) do Pará e a Polícia Civil amapaense.

Conforme a PC, a ação ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão contra o homem, que estava na condição de foragido e também é suspeito dos crimes de estupro e ameaça. A equipe policial encontrou o investigado na localidade do Rio Furo Grande, zona rural do município.

De acordo com a PC, durante a abordagem, o suspeito tentou fugir pela área de mata, mas foi alcançado e contido pelos policiais. O uso de algemas foi necessário, já que o homem é considerado de alta periculosidade, além de ter histórico de violência doméstica e reincidência em condutas que colocam em risco as vítimas e a comunidade.

Segundo as investigações, uma das tentativas de feminicídio ocorreu em agosto deste ano, na comunidade de Santa Luzia, no interior do Amapá. Segundo a apuração policial, o suspeito teria atacado a ex-companheira com várias facadas, motivado por ciúmes.

No depoimento, a vítima contou às autoridades policiais que, além das agressões físicas, também sofreu violência psicológica e sexual.

A vítima foi ouvida durante o atendimento médico no Hospital de Emergências de Macapá. Ainda durante as investigações, foi constatado que o investigado já responde a outro processo de tentativa de feminicídio contra uma segunda ex-companheira. Após a captura do foragido, ele foi conduzido à unidade policial de Afuá, para os procedimentos legais cabíveis e permanece à disposição da Justiça.

