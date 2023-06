Foragido por tráfico de drogas do Pará é preso,na Grande BH

Foragido por tráfico de drogas no estado do Pará é preso em sítio na zona rural de Mateus Leme(MG), na Grande BH.

Homem era membro de organização criminosa que exportou mais de 300kg de cocaína disfarçada em carga de açaí para Portugal.

Um homem identificado como Douglas de Azevedo Carvalho, de 31 anos, foi preso em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste sábado (3). Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, ele fazia parte de uma organização criminosa e, desde o ano passado, era procurado pela Justiça Federal do Pará por estar envolvido em uma ocorrência de tráfico de drogas, que resultou na apreensão de mais de 300kg de cocaína em Portugal. A droga estava escondida em uma falsa carga de açaí.

Leia mais:Paraenses presos em Portugal: PF prende no RJ dono da empresa que exportou carga de acaí com cocaína

Douglas foi localizado em um sítio na zona rural do município. Ao perceber a chegada da polícia, tentou se esconder em um quarto, mas logo em seguida foi encontrado pelos policais. Neste mesmo cômodo foi apreendido um revólver calibre 38.

A Polícia Civil informou que cumpriu o mandado de prisão contra Douglas e efetuou prisão em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais disse que o homem deu entrada no Complexo Penitenciário Nelson Hungria no fim da tarde de sábado.

Ainda segundo a polícia, Douglas tem mais de quatro passagens por crimes de roubo de cargas, posse ilegal de arma de fogo e adulteração.

Grupo exportou mais de 300kg de cocaína escondidos em açaí

Em outubro do ano passado, a Polícia Federal cumpriu 22 mandados de busca e apreensão em quatro cidades do Pará, em decorrência das investigações da exportação de 320 quilos de cocaína disfarçada em carga de açaí, apreendidos na Europa.

Segundo a PF, a operação denominada Euterpe faz parte de inquérito policial iniciado em junho de 2022, quando a operação Norte Tropical prendeu em flagrante três paraenses por tráfico internacional de drogas. Um dos presos foi um tenente da Polícia Militar do Pará.

Fonte: G1BH/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2023/06:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...