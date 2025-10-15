Foragido suspeito por chacina em presídio de Altamira morre em confronto com a polícia

Foto:Divulgação | Robson chegou a ser processado por um motim que deixou 58 mortos na penitenciária de Altamira.

Robson da Silva Vieira, de 29 anos, morreu ao confrontar policiais militares em Jacundá, na última terça-feira (14)

Um foragido do sistema peninteciário condenado a 396 anos de prisão por diversos crimes como homicídio, roubo e envolvimento na chacina ocorrida no presídio de Altamira, em 2019, foi morto pela Polícia Militar. Robson da Silva Vieira, de 29 anos, estava sendo procurado em Jacundá, município da região sudeste do Pará, quando morreu em confronto na última terça-feira (14).

De acordo com a Polícia Militar, Robson Vieira estava em punho com uma arma de fogo saindo pela porta de um kit-net quando foi encontrado e alvejado. Ele ainda teria sido socorrido com vida e levado para o Hospital Municipal de Jacundá, mas não resistiu. A arma de Robson foi apreendida e apresentada na Delegacia de Polícia Civil, onde o caso passou a ser investigado.

“Esse indivíduo era de altíssima periculosidade, foragido do sistema penal, com condenação de 396 anos de prisão por crimes como assalto, tráfico de drogas, homicídio e por liderar a chacina no presídio de Altamira quando 58 detentos morreram”, detalhou o comandante do 50º Batalhão de Polícia Militar de Jacundá, tenente-coronel Rogério Pereira.

O comandante informou que a corporação recebeu denúncias sobre a presença de Robson na cidade. Uma guarnição foi designada para realizar a abordagem. A ocorrência ocorreu na rua Altamira, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, após 18 horas ininterruptas de buscas.

No ano passado, Robson foi impronunciado e não chegou a ser julgado pela suspeita de liderar o motim na Penitenciária de Altamira. O motim matou 58 presos.

Um inquérito foi instaurado pela autoridade policial de Jacundá para apurar as circunstâncias do caso. O corpo de Robson da Silva Vieira foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá.

CONTEÚDOS RELACIONADOS:

Rebelião deixa 52 mortos-16 presos foram decapitados no presídio de Altamira

Agentes penitenciários poderão responder como co-autores do 58 homicídios de Altamira

Governo fecha presídio em Altamira e transfere presos para nova unidade em Vitória do Xingu

Novo relatório conclui que Intervenção Penitenciária atuou de forma ilegal no Pará, após massacre em Altamira

‘Massacre de Altamira’: um dos acusados pela maior tragédia carcerária do Brasil, depois do Carandiru, é julgado em Belém | PA

Réu é julgado pelo ‘Massacre de Altamira’ no Pará, segunda maior tragédia carcerária brasileira

Ossada humana é encontrada durante reforma de presídio onde morreram 58 detentos em Altamira, no Pará

Presos de Altamira são mortos dentro de caminhão durante transferência para Belém; Segup e MP apuram o caso

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2025/11:21:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...