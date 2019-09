Força-tarefa da Polícia Civil vai investigar incêndio em Alter do Chão

A área onde ocorre o incêndio é uma Área de Preservação Ambiental de responsabilidade da União (Foto:Leandro Santana / ASCOM PCPA)

Ao todo, cinco Unidades Policiais estão designadas para atuar na apuração dos fatos na região

A Polícia Civil do Pará montou uma força-tarefa para investigar o incêndio registrado, nos últimos dias, em uma Área de Preservação Ambiental, situada na vila balneária de Alter do Chão, em Santarém, oeste do Pará. Ao todo, cinco Unidades Policiais estão designadas para atuar na apuração dos fatos na região.

Nesta segunda-feira (16), o delegado Jamil Casseb, titular da Superintendência da Polícia Civil do Baixo Amazonas, reuniu-se, na sede da Polícia Civil em Santarém, com as equipes policiais que farão parte do trabalho investigativo.

“Vamos contar com policiais civis da Superintendência Regional, da Seccional de Santarém, da Delegacia de Alter do Chão e Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Santarém. O inquérito será presidido pelo delegado Fábio Amaral da Delegacia de Conflitos Agrários (Deca) de Santarém”, explica Casseb.

Segundo ele, essas equipes irão se deslocar à área dos incêndios em Alter do Chão ainda nesta segunda-feira. No último domingo (15), policiais civis da Deca de Santarém estiveram na região e realizaram os primeiros levantamentos.

“Nos deslocamos ao local do fato, objetivando apurar a origem do incêndio, bem como suas dimensões. Ao chegarmos à base montada para o combate às chamas, na comunidade da Areia Branca, verificamos a presença do Corpo de Bombeiros Militar, Exército Brasileiro, da Brigada de Incêndio Florestal de Alter do Chão, Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e Defesa Civil, com mais de 40 pessoas trabalhando diretamente no combate às chamas”, detalha o delegado titular da Deca de Santarém.

Informações preliminares são de que o primeiro foco de incêndio teria começado, na noite de sábado (14), na comunidade de Ponta de Pedra, e teria se alastrado em direção à Alter do Chão.

Segundo o delegado, a vegetação local estava muito seca, por causa das fortes temperaturas do verão amazônico aliadas ao intenso calor e fortes ventos que ajudaram na propagação das chamas. A área onde ocorre o incêndio é uma Área de Preservação Ambiental (APA) de responsabilidade da União.

