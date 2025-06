Força tarefa da TVCA registrou a luta da população em incêndio que deixou Marcelândia (MT) coberta por fumaça há 15 anos

TV Centro América acompanhou de perto as dificuldades da população afetada pelo incêndio — Foto: TVCA

Reportagem da TV Centro América foi até o município em meio às chamas e conversou com as famílias afetadas.

No dia 11 de agosto de 2010, um incêndio de grandes proporções atingiu o setor industrial do município de Marcelândia, a 712 km de Cuiabá. Em menos de 24 horas, a cidade e municípios vizinhos ficaram cobertos por fumaça. A TV Centro América acompanhou de perto as dificuldades enfrentadas pelas famílias afetadas.

Esta matéria faz parte da série de reportagens do g1 em comemoração aos 60 anos da Rede Matogrossense de Comunicação (RMC), que relembra grandes coberturas realizadas pela TV Centro América.

Na época, de acordo com a perícia, o fogo teria começado em um lixão, a 15 km do município, em uma área próxima de madeireiras e as chamas avançaram para a área rural atingindo indústrias e casas da região. Rapidamente, o céu de Marcelândia e de cidades próximas se fechou em fumaça.

O repórter Jonas Campos foi até o local e conversou com os moradores afetados pelo incêndio. Mais de 100 casas foram destruídas pelo fogo e cerca de 200 pessoas ficaram desabrigadas. A reportagem da TV Centro América mostrou que a população perdeu pertences, usava máscaras para conseguir respirar em meio à fumaça e tinha dificuldades para dormir.

Ao g1, Jonas relembrou que foi ao local em um avião monomotor que a TV Centro América possuía na época, além de uma história inusitada.

“Houve uma força tarefa enorme com aviões agrícolas. Eu tinha um chaveiro primitivo, mas que era eletrônico e possibilitava o registro de imagem, e eu o emprestei para um piloto. Eu expliquei como funcionava, então ele sobrevoou espalhando litros e litros de água e conseguiu registrar imagens fantásticas que se tornaram manchetes nos telejornais”, relatou.

O repórter também lembra das transmissões ao vivo nos telejornais da Rede Globo e em como a cobertura foi importante na sua carreira.

“Uma cidade em chamas! Essa era a manchete. Eu entrei ao vivo, por telefone, descrevendo o cenário. Naquela época, nao existia uma maneira que permitisse entrar ao vivo com transmissão de voz e imagem em tempo real. Marcelândia está marcado no meu histórico profissional devido ao destaque nacional”, finalizou.

Naquele período, não chovia na cidade há quase 90 dias. O vento fez com que as chamas encontrassem mais materiais para queimar, como madeiras e pó de serra. Além das casas, foram destruídos carros, máquinas agrícolas e até animais, como gado.

Horas depois do incêndio, a cidade começou uma campanha para arrecadas doações entre colchões, roupas e alimentos para as famílias desabrigadas.

Centenas de pessoas foram atendidas no Hospital Municipal, apresentando intoxicação, dor de cabeça, conjuntivite, queimaduras de primeiro grau. A Prefeitura do município chegou a decretar situação de emergência. O fogo atingiu 80% das empresas madeireiras e causou um prejuízo de mais de R$ 10 milhões.

