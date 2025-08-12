Cinco PMs, guarda civil e garimpeiro são presos acusados de chacina na divisa do Amapá com o Pará

Foto:Reprodução | As forças de segurança pública do Amapá cumprem nesta terça-feira (12) nove mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento na chacina que vitimou oito pessoas em Almeirim, oeste do Pará, na divisa com Laranjal do Jari (AP).

Entre os presos estão cinco policiais militares, um guarda civil municipal e três garimpeiros.

O delegado-geral da Polícia Civil do Amapá, Cézar Vieira, concederá coletiva de imprensa às 14h para apresentar detalhes da operação.

De acordo com as investigações, o ataque ocorreu na segunda-feira (4) e os corpos começaram a ser encontrados na quinta-feira (7). Um sobrevivente foi resgatado pela Companhia de Operações Especiais (Coe) do Bope e pelo Grupo Tático Aéreo (GTA).

As vítimas estavam na região para negociar terras em uma área conhecida pela prática de garimpo ilegal. A polícia apura que o crime teria sido cometido por engano, após o grupo ser confundido com assaltantes que atuaram na área no fim de semana. Não há indícios de envolvimento das vítimas com o crime que teria motivado o ataque.

O Governo do Amapá informou que a operação é realizada em ação conjunta com a Polícia Civil do Pará, com o objetivo de levar os responsáveis à Justiça com rigor e transparência.

