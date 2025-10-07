Forças de segurança e Demutran realizam ações preventivas no combate à criminalidade no município de Rurópolis (PA)

Operação integrada no combate à criminalidade em Rurópolis-PA — Foto: Polícia Civil / Divulgação

No último final de semana, as Polícias Civil e Militar juntamente com o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Rurópolis, no sudoeste do Pará, intensificaram várias ações de fortalecimento ao combate à criminalidade, desenvolvendo trabalhos de caráter preventivo e repressivo na zona rural, garantindo a presença do Estado nas comunidades mais afastadas da sede do município.

A ação conjunta entre o Demutran e as forças de segurança pública iniciou na tarde do dia 3, no Distrito de Divinópolis e comunidades vizinhas, onde foram realizadas fiscalizações para coibir as infrações relacionadas à circulação de veículos com descarga livre, luzes inoperantes e outras irregularidades.

Veículos de propaganda volante também foram abordados e seus condutores orientados sobre as implicações legais referentes a infração de perturbação ao sossego alheio pelo excessivo volume sonoro em alguns pontos da cidade, assim como da necessidade de que seus condutores estejam devidamente habilitados sob risco de apreensão do bem e lavratura de procedimento policial cabível.

Outra frente de atuação policial foi a realização de abordagens de rotina a fim de prevenir crimes de furtos, roubos e a posse irregular de arma de fogo.

Um homem e uma mulher foram conduzidos pela Polícia Militar na mesma noite por estarem de posse de aparelhos celulares sem procedência legal em ambiente considerado como “Boca de Fumo”. Os aparelhos foram apreendidos e serão periciados para as providências legais.

Também após a fiscalização pelo menos dois bares e uma distribuidora sem autorização dos órgãos competentes para funcionamento foram fechados e orientados quanto à regularização.

Já noite de sábado (4), na Vila Água Azul do Km 85, um homem foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo e munições e conduzido para a delegacia de polícia civil para as providências legais.

Na manhã de domingo (5) nas comunidades a equipe de policiais civis visitou residências de vítimas de violência doméstica para verificar se as medidas protetivas de urgência requeridas pela autoridade policial e decretadas pelo Poder Judiciário contra os agressores estão sendo cumpridas.

Além disso, a Polícia Civil intensificou diligências com intuito de identificar e intimar testemunhas e autores que utilizam grupos de aplicativos e redes sociais para praticar crimes contra a honra de terceiros, de homofobia e intolerância racial cujo procedimentos policiais que estão em andamento e em via de conclusão.

