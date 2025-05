Forma Pará: Aberto credenciamento de docentes ao curso de Direito em Novo Progresso

Inscrição de candidatos será de 23 a 28 de maio. – (foto:Ilustrativa/Reprodução)

Processo Seletivo-A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) publicou edital de seleção simplificada para cadastro de professores interessados em atuar no curso de bacharelado em Direito ofertado no município de Novo Progresso no âmbito do Programa de Formação Superior no Pará (Forma Pará). As inscrições estarão abertas no período de 23 a 28 de maio, exclusivamente on-line.

O credenciamento refere-se à oferta da componente curricular “Formas consensuais de solução de conflitos”, que ocorrerá no período de 23 de junho a 5 de julho de 2025. O processo seletivo também formará um cadastro de docentes credenciados para aproveitamento nos semestres letivos.

Mais informações pelo e-mail: direito.novoprogresso@ufopa.edu.br .

