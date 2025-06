Formação de brigadistas nos estados do Pará e Minas Gerais fortalece prevenção de incêndios florestais

Ibama realiza formação de brigadista em Belo Horizonte – Foto: Divulgação/Prevfogo/Ibama/MG

Capacitações do Ibama no Sudeste e na Amazônia unem técnica e diversidade no controle e manejo do fogo

Entre junho e julho de 2025, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), por meio do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), promove uma jornada de preparação de profissionais para formar a linha de frente contra os incêndios florestais.

Nos estados do Pará e de Minas Gerais, os profissionais enfrentam trilhas, erguem ferramentas, vencem provas e acendem um alerta coletivo: a temporada do fogo exige gente preparada, unida e diversa.

Na capital mineira, a formação da nova Brigada Federal Especializada de Belo Horizonte (Brif-E BH), aconteceu no Parque Ecológico Roberto Burle Marx e, neste cenário, 21 candidatos participaram dos testes físicos e de habilidades com ferramentas agrícolas, 15 foram aprovados.

A formação contou com instrutores de Minas Gerais e de Mato Grosso, e apoio técnico da Superintendência de MG, a Coordenação do Prevfogo/MT e da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica da capital mineira. A proposta visa criar uma força de atuação permanente em áreas federais e estratégicas da Mata Atlântica.

Enquanto isso, na Amazônia paraense, o Prevfogo/PA iniciou a formação de três novas brigadas federais, vinculadas à unidade de Belém (PA), com a contratação de 45 brigadistas.

Em São Geraldo do Araguaia, Moju e Pau D’arco, homens e mulheres atravessaram o mesmo caminho de testes físicos e técnicos, que contou com a integração de servidores estaduais.

Pela primeira vez, sete técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas/PA) e cinco do Instituto de Desenvolvimento Florestal e Biodiversidade (IDEflor-Bio) participaram do curso. A união entre as esferas estadual e federal fortalece as estratégias contra os incêndios em uma das regiões mais sensíveis do país.

Diversidade, técnica e cooperação

A diversidade foi um destaque nas duas formações. Em Minas Gerais, a parceria com a Fundação Zoobotânica promete estruturar uma base permanente da brigada no Parque das Águas, unindo conhecimento técnico e proteção ambiental urbana.

Já no Pará, a força indígena ganhou protagonismo. Na Terra Indígena Sororó, de forma inédita, participaram dos testes e do curso de formação duas mulheres Aikewara Suruí, das quais uma delas foi aprovada para compor a brigada local — símbolo de resistência e protagonismo na defesa de seus territórios.

Por fim, além das atividades de seleção de brigadistas, de 02 de junho a 04 de julho, na Terra Indígena Las Casas, em Pau D’arco-PA, dez brigadistas de queimas prescritas de Brasília (DF) irão realizar o manejo do combustível florestal acumulado na TI, por meio da realização de queimas prescritas, com o objetivo de prevenir grandes incêndios nessa área que sofreu com o fogo no ano anterior.

Trabalho contínuo

Em 2025, o Ibama já realizou cerca de 60 cursos de formação para brigadistas florestais e seis treinamentos para brigadas voluntárias em diversas regiões do Brasil. Essas ações, exemplificadas em Minas Gerais e no Pará, reforçam o trabalho de prevenção contra os incêndios florestais, com formação, organização, cooperação e dedicação.

