Fortaleza empata com Bucaramanga e se complica na Libertadores

Fortaleza contra Bucaramanga pela Libertadores • Divulgação / Libertadores

Laion desperdiça chance de classificar de maneira antecipada.

Fortaleza e Atlético Bucaramanga ficaram no empate sem gols, pela 5ª rodada da Copa Libertadores da América, nesta terça-feira (13). O resultado deixa tudo em aberto para a última rodada, enquanto o Leão poderia ter garantido a classificação apenas com uma vitória.

O Fortaleza teve um primeiro tempo apático. Diante de um adversário claramente focado em se defender com linhas baixas e explorar os contra-ataques, o time criou pouco e quase não exigiu defesas de Quintana.

A principal aposta foram os lançamentos longos desde a defesa, buscando a velocidade de Breno Lopes e Marinho, mas a estratégia pouco funcionou. Em uma dessas tentativas, Breno até teve a melhor chance da equipe, mas finalizou por cima.

No segundo tempo, a postura melhorou. O Fortaleza foi para cima, dominou a posse e teve chances de alterar o placar.

Na melhor das oportunidades, Breno Lopes recebeu uma bola limpa para cabecear, a bola bateu na trave e foi para fora.

No último lance da partida, Pikachu recebeu um cruzamento na medida, encheu o pé e a bola passou raspando do lado do gol. Assim, a partida terminou em um empate sem gols.

Fonte: CNN Brasil/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/05/2025/07:12:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...