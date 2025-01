Forte terremoto entre o Tibete e o Nepal deixa 126 mortos e quase 200 feridos; VÍDEOS

Trabalhadores de resgate procuram sobreviventes após um terremoto no Tibete, nesta terça-feira (7) — Foto: Xinhua via AP

Tremor foi registrado na manhã de terça-feira (7), pelo horário local. A região tem mais de 2 milhões de habitantes e fica próxima ao Monte Everest.

Um forte terremoto matou pelo menos 126 pessoas no Tibete na manhã de terça-feira (7), pelo horário local — noite de segunda-feira (6) no Brasil —, de acordo com a agência de notícias AFP.

Os tremores causados pelo terremoto e outros secundários foram sentidos na região oeste da China, onde fica o Tibete, e no Nepal, do outro lado da fronteira.

A agência oficial Xinhua informou que, além das vítimas fatais, outras 188 pessoas ficaram feridas, citando a sede regional de socorro em desastres.

Cerca de 1,5 mil bombeiros e trabalhadores de resgate foram enviados para procurar pessoas nos escombros, informou o Ministério da Gestão de Emergências. Os números de mortos e feridos estão sendo atualizados conforme avança o trabalho de resgate.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que o terremoto teve magnitude 7,1 e foi relativamente raso, com uma profundidade de cerca de 10 quilômetros. A China registrou a magnitude como sendo 6,8.

O epicentro do terremoto foi cerca de 75 quilômetros ao norte do Monte Everest, que fica na fronteira entre os dois países. A área é sismicamente ativa, onde as placas tectônicas da Índia e da Eurásia se chocam, causando elevações nas montanhas do Himalaia fortes o suficiente para alterar a altura dos picos mais altos do mundo.

Mil casas danificadas e 50 tremores secundários

A emissora estatal CCTV afirmou que cerca de mil residências foram danificadas. Cerca de 50 tremores secundários foram registrados nas três horas após o terremoto, conforme a agência.

A altitude média na área ao redor do epicentro é de cerca de 4.200 metros (13.800 pés), disse o Centro de Redes de Terremotos da China em uma postagem nas redes sociais.

A emissora estatal CCTV informou que há algumas comunidades a menos de 5 quilômetros do epicentro, que fica a 380 quilômetros de Lhasa, a capital do Tibete, e cerca de 23 quilômetros da segunda maior cidade da região, Shigatse.

A cerca de 230 quilômetros de distância, na capital do Nepal, a cidade de Kathmandu, o terremoto acordou os moradores e os fez correr para as ruas.

O USGS informou que, ao longo do último século, ocorreram 10 terremotos com magnitude de pelo menos 6 na área onde o terremoto desta terça-feira aconteceu.

Katmandu é a maior cidade do Nepal, sendo que a região concentra mais de 2 milhões de habitantes. Moradores ouvidos por agências de notícias afirmaram que sentiram um forte tremor. Até a publicação desta reportagem não havia informações sobre estragos ou feridos.

Região de terremotos

Terremotos são comuns na região, já que a área possui um encontro de placas tectônicas. O local possui uma grande cadeia de montanhas, incluindo o Monte Everest, que é o mais alto do planeta.

Em 2015, um tremor de magnitude 7,8 chegou a provocar o deslocamento do Monte Everest três centímetros para o sudoeste, segundo pesquisadores.

Naquele ano, dois fortes terremotos deixaram mais de 8,7 mil mortos no Nepal, incluindo 18 alpinistas que escalavam o Everest. Foi o pior desastre desde a década de 1930, sendo que Katmandu foi uma das áreas mais atingidas.

Fonte: Redação g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/01/2025/15:08:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...