Fórum de Cametá é arrombado

Criminosos arrombaram nesta madrugada o Fórum de Cametá atrás de documentos (Foto:Reprodução folha de cameta)

Na madrugada de sábado (4) o Fórum de Cametá amanheceu violado, informações dizem que algumas salas foram arrombadas e processos importantes foram subtraídos do Fórum.

A Polícia Cívil de Cametá está no caso, na frente das investigação está o delegado Celso, um dos mais atuantes delegado do Baixo Tocantins.

A equipe do judiciário cametaense fará o levantamento dos documentos que foram levados. O prédio do fórum de Cametá já não atende a demanda do município, a justiça cametaense anseia por melhores estruturas e mais segurança.

