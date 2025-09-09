Fórum de combate à contaminação por mercúrio debate no PA expansão de exames e portal da transparência do ouro

Foto: MPF | Encontro, na sede do MPF em Santarém (PA), também contou com planejamento de seminário a ser realizado ainda em setembro.

O Fórum Paraense de Combate aos Impactos da Contaminação Mercurial na Bacia do Tapajós realizou, no último dia 2, uma nova reunião em Santarém, no Pará, para avançar em três frentes: a ampliação da testagem de populações expostas ao mercúrio, o uso de tecnologia para monitorar a cadeia produtiva do ouro e o planejamento de seminário sobre resultados de pesquisas. O encontro, sediado no Ministério Público Federal (MPF), contou com a participação de especialistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da organização WWF-Brasil.

A participação do representante da Fiocruz, o pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP/Fiocruz) Paulo Cesar Basta, médico e doutor em Saúde Pública, foi um encaminhamento direto de uma deliberação anterior do fórum, que havia convidado a instituição para discutir a elaboração de um plano de trabalho. O objetivo é mapear a infraestrutura, a abrangência e os recursos necessários para realizar testes de contaminação por mercúrio em moradores das regiões do Baixo, Médio e Alto Tapajós, abrangendo tanto comunidades tradicionais quanto a população urbana.

Durante sua exposição, Basta detalhou os caminhos para o fórum solicitar formalmente à Fiocruz a expansão das pesquisas e testes na região. O pesquisador, que contribui para a formulação de políticas públicas de enfrentamento à contaminação em terras indígenas, foi coordenador-adjunto na produção do “Manual Técnico para o Atendimento de Indígenas Expostos ao Mercúrio no Brasil”, lançado este ano em parceria com os Ministérios da Saúde e dos Povos Indígenas.

Portal da Transparência do Ouro – Outro destaque do encontro foi a apresentação de Ariene Bomfim Cerqueira, advogada, mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente e analista de políticas públicas na WWF-Brasil, onde lidera a estratégia para redução dos impactos do garimpo. Ela apresentou aos membros do Fórum o Portal da Transparência do Ouro (PTO), uma ferramenta inédita de análise da conformidade da mineração de ouro.

Cerqueira explicou que o portal consolida dados oficiais de diferentes órgãos, que antes estavam dispersos, e os sobrepõe a imagens de satélite, criando um verdadeiro “raio X” da extração legal de ouro no país. O objetivo da ferramenta é servir como um instrumento complementar para o trabalho de inteligência, investigação e planejamento de ações de controle sobre a cadeia produtiva do ouro, fortalecendo o combate à extração ilegal, principal fonte da contaminação por mercúrio.

Seminário sobre pesquisas – A reunião, conduzida pela procuradora da República Thaís Medeiros da Costa, também incluiu o planejamento de um seminário programado para este mês de setembro, em Santarém.

O seminário terá o objetivo de apresentar dados de pesquisas já realizadas e em andamento sobre a contaminação por mercúrio na Bacia do Tapajós. Para o evento, serão convidados secretários municipais de Saúde dos municípios da microrregião de Itaituba e de Santarém.

Sobre o fórum – O Fórum Paraense de Combate aos Impactos da Contaminação Mercurial na Bacia do Tapajós é um espaço permanente, plural, aberto e diversificado de reflexões, análises, debates e encaminhamentos de ações. Promovido pelo MPF e pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) em conjunto com outras instituições públicas e com a sociedade civil organizada, o fórum tem como objetivo principal fomentar ações concretas para a proteção da saúde do trabalhador, das populações do campo, da floresta e das águas, dos povos e demais comunidades tradicionais e do meio ambiente contra os impactos do mercúrio.

Suas ações estão alinhadas aos objetivos da Convenção de Minamata, tratado internacional firmado pelo Brasil que visa proteger a saúde humana e o meio ambiente dos efeitos nocivos do mercúrio. O encontro desta terça-feira reforça o papel do fórum como articulador entre a ciência, a sociedade civil e as instituições públicas na busca por soluções integradas para um dos mais graves problemas socioambientais da Amazônia.

