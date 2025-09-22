Fórum Gastronômico Mundial será realizado em Alter do Chão em 2026

Alter do Chão vai sediar Fórum Gastronômico Mundial da ONU Turismo — Foto: Agência Santarém / Divulgação

Anúncio foi feito pelo ministro o Turismo, Celso Sabino, em Santarém.

Em Santarém, oeste do Pará, para prestigiar a Festa do Sairé 2025, o ministro do Turismo Celso Sabino, anunciou neste sábado (20) que o Fórum Gastronômico Mundial que é realizado anualmente pela Organização das Nações Unidas para o Turismo, ocorrerá na vila de Alter do Chão em 2026.

“Nós disputamos a eleição na ONU Turismo, vencemos e ganhamos o direito de no próximo ano, o Brasil sediar. Esse ano está acontecendo numa cidade do Chile. E o Ministério do Turismo, através desse ministro que é paraense, fez a indicação de que, no ano que vem, o Fórum Mundial de Gastronomia vai acontecer na cidade de Santarém, mais especificamente, em Alter do Chão”, anunciou Sabino.

O Fórum Gastronômico Mundial é um evento que reúne os principais chefes de cozinha do mundo para falar sobre gastronomia, para apresentar pratos e novas experiências, e que tem o objetivo de destacar o papel transformador da gastronomia no desenvolvimento económico e na promoção de destinos turísticos.

Celso Sabino destacou que o Ministério do Turismo desde o ano passado, tem dado a Santarém, especialmente à Vila de Alter do Chão e as praias do rio Tapajós como um todo, um grande foco para a divulgação da Amazônia e para gerar interesse dos turistas no mundo todo em virem conhecer a região.

“Nós temos levado o Alter do Chão e as praias do rio Tapajós, a gastronomia de Santarém para grandes feiras internacionais, divulgado no nosso país através da cidade de Santarém em grandes eventos pelo mundo todo. E claro, investindo também diretamente aqui na infraestrutura”, disse.

O ministro lembrou que o aeroporto de Santarém passa por ampliação com a duplicação do tamanho da área o saguão. “As obras já estão em andamento por parte da concessionária Aena, que é uma condicionante inclusive do contrato que fez com o governo federal junto com a Anac para que pudesse ter o direito de administrar esse aeroporto. Nós estamos acompanhando passo a passo, inclusive eu estive pessoalmente no escritório da Aena na Espanha para cobrar celeridade nessa obra”, ressaltou.

Celso Sabino também informou que o ministério vai investir R$ 32 milhões em obras de saneamento para melhorar a qualidade de vida da população de Santarém. E garantiu para breve, a retomada das obras de pavimentação da estrada de acesso à praia de Ponta de Pedras.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/08:00:00

