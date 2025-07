Foto mostra estudantes da UFPA antes de acidente que deixou cinco mortos na BR-153, em Goiás

Estudantes da UFPA que sofreram acidente posaram junto em foto antes da viagem do PA para GO — Foto: Redes sociais/Reprodução

Colisão envolveu uma carreta, um ônibus e um micro-ônibus na BR-153, em Goiás. Cinco pessoas morreram no local, segundo a Polícia Rodoviária Federal, três delas alunos da UFPA.

Os estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) que estavam em um micro-ônibus envolvido no acidente que deixou cinco mortes na BR-153 fizeram uma foto antes da colisão desta quarta-feira (16) em Goiás.

Ao lado do micro-ônibus que integrava o comboio de quatro veículos com cerca de 170 estudantes, os três alunos da UFPA que morreram no acidente posaram para uma foto junto dos demais colegas. Na foto, os 25 alunos do campus Belém seguravam bandeiras de movimentos estudantis.

A imagem foi postada por uma das alunas na terça-feira (15) e foi feita ainda na segunda(14) antes do início da viagem. Ela estava no micro-ônibus onde três estudantes morreram e ligou para família na manhã desta quarta para informar que estava ferida, mas fora de risco.

Cerca de 170 alunos de diferentes cursos saíram de Belém na segunda-feira (14) em quatro ônibus, segundo a UFPA. Dois deles foram atingidos no acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A batida envolveu uma carreta, um ônibus e um micro-ônibus na BR-153. Cinco pessoas morreram no local, ainda de acordo com a PRF, e não há informação sobre a identidade delas. Veja quem são:

Três estudantes;

Motorista do micro-ônibus;

Motorista da carreta.

Outros estudantes ficaram feridos, e alguns ficaram presos às ferragens. As vítimas estão sendo encaminhadas para hospitais de Goiás e do Tocantins.

O presidente Lula, o governador de Goiás e instituições de ensino do Pará também se manifestaram. A UFPA decretou luto de três dias e está priorizando atendimento às famílias das vítimas que procuram o Campus Belém em busca de informações.

Acidente na BR-153 em Goiás — Foto: Arte g1

A suspeita inicial é que a carreta teria invadido a contramão e colidido frontalmente com o primeiro ônibus do comboio, que transportava 25 alunos, dois motoristas e um orientador. O outro ônibus também acabou se envolvendo, mas sem feridos. A perícia deve confirmar as circunstâncias da batida.

