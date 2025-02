Fotógrafo paraense Alexandre Baena inaugura exposição sobre o Sairé no Senado Federal

Alexandre Baena. O fotógrafo irá apresentar a exposição

A iniciativa visa promover a riqueza cultural do Pará em diferentes regiões do país, proporcionando ao público uma imersão nas tradições amazônicas.

O fotógrafo paraense Alexandre Baena apresenta a exposição “Sairé – Celebração, Louvor e Disputa dos Botos”, que destaca a cultura do Pará. A mostra itinerante inicia sua jornada em Brasília, no Senado Federal, nesta terça-feira, 11 de fevereiro, às 14h. Após a capital federal, a exposição seguirá para Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Manaus e Santarém.

O Sairé é uma festividade tradicional da região amazônica, especialmente em Alter do Chão, distrito de Santarém, que combina elementos religiosos e culturais, incluindo a famosa disputa entre os botos Tucuxi e Cor de Rosa. Através das lentes de Baena, a exposição busca retratar a essência dessa celebração, evidenciando suas cores, rituais e a devoção das comunidades envolvidas.

A iniciativa visa promover a riqueza cultural do Pará em diferentes regiões do país, proporcionando ao público uma imersão nas tradições amazônicas. A entrada é gratuita em todas as cidades por onde a mostra passará.

O deputado federal Henderson Pinto (MDB), que é de Santarém publicou sobre a exposição em suas redes sociais. “Estamos muito felizes por levar essa nossa cultura para o Brasil! Contamos com vocês!”, escreveu.

Serviço:

Evento: Exposição “Sairé – Celebração, Louvor e Disputa dos Botos”

Local: Senado Federal, Brasília

Data: 11 de fevereiro

Horário: 14h

Fonte: Estado do Pará Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/02/2025/15:57:33

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com