Fotógrafo tem máquinas furtadas e pede ajuda para localizar equipamentos: “É meu ganha pão”

O fotógrafo Yuri Nakay de Novo Progresso, está sem poder trabalhar após ser vítima de um furto, uma pasta com máquina fotográfica, lentes e acessórios foram furtados de dentro de sua casa. (Fotos:Via whatsApp)

Fotógrafo pede ajuda para localizar equipamento: “É meu ganha pão”

O fotógrafo preparou o equipamento para fazer cobertura do réveillon no Lago Municipal, e saiu para outras atividades, ao retornar por volta das 22h00min, do dia 31 de dezembro de 2022, não encontrou o equipamento. Conforme relatos do pai do fotógrafo, os criminosos também haviam retirado a televisão e deixado ao lado do muro. Eles voltariam buscar, primeiro levara a bolsa com as duas maquinas, disse Jorge Tadeu.

Ele registrou queixa na Delegacia de polícia de Novo Progresso e ainda tem esperança em localizar o material. “Como não é uma câmera comum, espero que, se alguém encontrar ela vendida por aí, denuncie. Amo minha profisão, é meu ganha-pão e preciso dela para trabalhar”, diz. (Telefone para contato Yuri Nakai Fotografias (93) 98436 – 1429)

Yuri Nakay, postou o furto nas redes sociais com pedido de ajuda para recuperar os equipamentos.(Veja abaixo)

Veja imagens das câmeras e Bolsa furtadas por criminosos

