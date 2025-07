FOTOS: Lula pede liberdade para Cristina após visitar ex-presidente condenada por corrupção

O presidente Lula segura um cartaz com a inscrição ‘Cristina Livre’ após visitar ex-presidente da Argentina — Foto: Reprodução/X

Petista e Cristina Kirchner se reuniram por 50 minutos na casa em que a ex-presidente cumpre prisão domiciliar em Buenos Aires. ‘Siga firme na luta por justiça’, escreveu Lula.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) posou nesta quinta-feira (3) para fotos segurando um cartaz que pede liberdade para a ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner – que está presa em regime domiciliar após ser condenada por corrupção.

A foto de Lula com o cartaz escrito “Cristina Livre” foi publicada em uma rede social pelo escultor argentino Adolfo Pérez Esquivel, prêmio Nobel da Paz de 1980. Na imagem, o deputado argentino Eduardo Valdés, do partido União pela Pátria, segura uma folha com a inscrição “Lula livre”.

O escultor Esquivel afirmou que esteve com o “irmão e companheiro” Lula para dizer “Cristina Libre!”

Segundo Esquivel, a prática de “lawfare” segue viva na região “destruindo democracias”. “Se caíram as mentiras contra Lula no Brasil, elas vão cair aqui [na Argentina]. Cristina é inocente”, escreveu.

🔎Lawfare é um termo utilizado para descrever um uso político do Direito que, antes de buscar uma condenação, visa desgastar politicamente o alvo da prática.

Os aliados de Lula também utilizavam o termo para comentar a situação do presidente enquanto ele respondia aos processos da Operação Lava Jato.

Nesta quinta, mais cedo, Lula visitou Cristina. O encontro, na casa em que ela cumpre prisão, durou cerca de 50 minutos. Lula foi aplaudido por apoiadores da ex-presidente na chegada e na saída da residência (veja o vídeo abaixo).

Depois, Lula comentou a visita nas redes sociais, porém sem defender de forma direta a liberdade da ex-presidente.

“Fiquei muito feliz em revê-la e encontrá-la tão bem, com força e gana de luta. Tenho por Cristina uma amizade de muitos anos que vai muito além da relação institucional. Um carinho e afeto de amigos, companheiros de campo político e de ideais de justiça social e combate às desigualdades”, disse.

Lula disse que prestou solidariedade e desejou “toda a força” para que Cristina continua “lutando com a mesma firmeza que tem sido a marca de sua trajetória na vida e na política”.

“Pude sentir nas ruas o apoio popular que tem recebido e sei bem o quanto é importante esse reconhecimento nos momentos mais difíceis. Que fique bem e siga firme na sua luta por justiça”, afirmou Lula.

Cristina agradece ‘solidariedade’

Cristina também comentou em uma rede social o encontro com Lula. A ex-presidente disse que cumpre prisão domiciliar por decisão de um Poder Judiciário que deixou de dissimular sua subordinação política e se converteu em um partido político a serviço do poder econômico.

Na publicação, Cristina se comparou a Lula e disse que a visita foi um “ato político de solidariedade”.

“Lula também foi perseguido, usaram lawfare para prendê-lo e tentaram silenciá-lo. Não conseguiram. Ele voltou com o voto do povo brasileiro e de cabeça erguida”, escreveu.

Cristina ainda criticou o que considera medidas autoritárias do governo de Javier Milei, de quem é adversária política.

Condenação da ex-presidente

A ex-presidente argentina foi condenada por favorecer Lázaro Báez, dono de uma empreiteira e amigo do casal Kirchner. Segundo a denúncia, o empresário venceu 51 licitações para obras públicas, muitas delas superfaturadas e sequer concluídas.

De acordo com a acusação, após vencer as licitações, Báez repassava parte dos recursos públicos das obras para Cristina e seu marido, Néstor Kirchner — que governou a Argentina entre 2003 e 2007 —, além de empresas de familiares do casal.

A ex-presidente foi acusada de chefiar uma organização criminosa e de conduzir uma administração fraudulenta ao longo de 12 anos, período que inclui o governo de Néstor e os dois mandatos dela. O esquema teria causado um prejuízo de US$ 1 bilhão aos cofres públicos.

Cristina nega as acusações e afirma que o tribunal já tinha a sentença pronta desde o início do processo.

Fonte: Guilherme Mazui, Kellen Barreto, Delis Ortiz, g1 e TV Globo — Brasília e Buenos Aires e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2025/17:35:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...